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川普施壓關稅協議 向美日歐盟討45兆投資

2025/07/31 13:09

光是歐盟與日、韓就允諾合計對美國新增投資達1.5兆美元、約新台幣45兆元。（法新社）光是歐盟與日、韓就允諾合計對美國新增投資達1.5兆美元、約新台幣45兆元。（法新社）

〔記者高嘉和/綜合報導〕在美國總統川普的「極限施壓」下，台灣出口主要競爭對手的日韓，陸續與美國達成關稅協議。雖然各國協議細節尚待敲定與正式公布，但若依川普透過自家社群平台的「宣傳」，光是歐盟與日、韓就允諾合計對美國新增投資達1.5兆美元、約新台幣45兆元；且對美國商品開放市場，允諾分年對美高達數千億美元的採購，這些讓步才是各國與美達成關稅協議的關鍵。

以允諾對美新增投資金額來看，日本承諾將在美國進行5500億美元的龐大投資，聚焦在能源基礎設施和生產、半導體製造和研發、關鍵礦產開採加工、醫藥和醫療產品生產與商業和國防造船等。

韓國則允諾向美國提供3500億美元投資，其中2000億美元將用於晶片、核電和生物技術等韓國具備優勢的關鍵產業，1500億美元將用於造船業。歐盟將在2028年前在美國進行6000億美元的新投資，目標是深化跨大西洋聯盟，並提升美國經濟和製造業實力。

至於採購方面，日本允諾對美採購100架波音飛機、80億美元的農產品，且將美國大米的採購量提高75%，另每年對美企的國防開支從140億美元增至170億美元。韓國也同意採購1000億美元的液化天然氣。歐盟則將分3年採購7500億美元的美國能源。

國家 4/2宣布對等關稅 7月對等關稅 協議關稅

國家 4/2宣布對等關稅 7月對等關稅 協議關稅
英國 10 10
日本 24 25 15
韓國 25 25 15
歐盟 20 30 15
印尼 32 32 19
菲律賓 17 20 19
越南 46 20
台灣 32

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