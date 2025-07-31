川普施壓關稅協議 向美日歐盟討45兆投資

光是歐盟與日、韓就允諾合計對美國新增投資達1.5兆美元、約新台幣45兆元。（法新社）

〔記者高嘉和/綜合報導〕在美國總統川普的「極限施壓」下，台灣出口主要競爭對手的日韓，陸續與美國達成關稅協議。雖然各國協議細節尚待敲定與正式公布，但若依川普透過自家社群平台的「宣傳」，光是歐盟與日、韓就允諾合計對美國新增投資達1.5兆美元、約新台幣45兆元；且對美國商品開放市場，允諾分年對美高達數千億美元的採購，這些讓步才是各國與美達成關稅協議的關鍵。

以允諾對美新增投資金額來看，日本承諾將在美國進行5500億美元的龐大投資，聚焦在能源基礎設施和生產、半導體製造和研發、關鍵礦產開採加工、醫藥和醫療產品生產與商業和國防造船等。

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韓國則允諾向美國提供3500億美元投資，其中2000億美元將用於晶片、核電和生物技術等韓國具備優勢的關鍵產業，1500億美元將用於造船業。歐盟將在2028年前在美國進行6000億美元的新投資，目標是深化跨大西洋聯盟，並提升美國經濟和製造業實力。

至於採購方面，日本允諾對美採購100架波音飛機、80億美元的農產品，且將美國大米的採購量提高75%，另每年對美企的國防開支從140億美元增至170億美元。韓國也同意採購1000億美元的液化天然氣。歐盟則將分3年採購7500億美元的美國能源。

國家 4/2宣布對等關稅 7月對等關稅 協議關稅

國家 4/2宣布對等關稅 7月對等關稅 協議關稅 英國 10 ─ 10 日本 24 25 15 韓國 25 25 15 歐盟 20 30 15 印尼 32 32 19 菲律賓 17 20 19 越南 46 ─ 20 台灣 32 ─ ？

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