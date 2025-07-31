AI、雲端成最強印鈔機 微軟躋身「市值4兆俱樂部」

微軟財報全面報喜。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼輝達之後，「4兆美元市值」俱樂部出現第二位成員。據報導，微軟7月30日公布的財報優於預期，推動股價盤後大漲，市值一舉站上4.1兆美元（約新台幣122.6兆元），成為僅次於輝達之後，全球市值第二高的企業。

數據顯示，微軟第四季（截至6月30日）營收報764.4億美元（約新台幣2.28兆元）、年增18%，創3年半來最大增幅，優於市場預估的738.1億美元（約新台幣2.2兆元）；淨利達272.3億美元（約新台幣8142.7億元），較去年同期的220.4億美元（約新台幣6590億元）大幅成長；每股盈餘（EPS）3.65美元，亦優於預期的3.37美元。

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值得注意的是，微軟首次揭露Azure與相關雲業務年營收，突破750億美元（約新台幣2.24兆元）、年增34%，凸顯雲端戰略成果顯著。

微軟積極投入AI與數據中心建設，過去一年資本支出高達880億美元（約新台幣2.63兆元），並預期新年度支出將進一步成長至逾1000億美元（約近新台幣3兆元）。

據報導，微軟最新財報展現其在人工智慧（AI）領域的鉅額投資正開花結果。受惠於AI助理Copilot產品線的強勁增長，用戶數已經破億，挹注生產力部門營收逾331億美元（約新台幣9891.7億元），優於分析師預期的321.2億美元（約新台幣9598億元）。

輝達與微軟是AI熱潮下的兩大贏家，在企業市值排行榜上，已超越蘋果。

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