大全聯體系8/1起只接受全支付 不收其他電子支付

大潤發全台門市8月1日起換上大全聯招牌，大全聯量販店近日也在賣場陸續張貼公告，8月1日起全台20家大全聯終止使用LINE Pay、街口支付、台新Pay、支付寶、微信、阿發Pay等電子支付，同時取消國民旅遊卡特約商店，只開放使用全支付，PX PAY也啟用在大全聯的支付功能。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕大潤發全台門市8月1日起換上大全聯招牌，大全聯量販店近日也在賣場陸續張貼公告，8月1日起全台20家大全聯終止使用LINE Pay、街口支付、台新Pay、支付寶、微信、阿發Pay等電子支付。

只開放使用全支付，PX PAY也啟用在大全聯量販店的支付功能；全聯福利中心全台上千家門市的支付方式維持不變，只接受全支付。

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消費者關心的全聯禮券和電子禮卡能不能在大全聯使用，大全聯也同步公告，8月1日起，大全聯可使用全聯商品禮券和電子禮卡，但大全聯同步取消國民旅遊卡特約商店。

全聯總經理蔡篤昌表示，全支付的目標一直是要趕快迎頭趕上競爭同業做第一，目前全支付會員數已達約617萬人，近7成會員集中於30~59歲，目標今年底前會員數要成長至700萬人，拿下電子支付第１名寶座。

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