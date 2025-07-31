印度25％關稅受害名單曝光！彭博點名5大產業 最慘是它

印度25%關稅受害名單曝光！彭博點名5大產業，寶石和珠寶將成最大受害者。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（30日）在Truth Social平台上發文指出，將對印度進口產品徵收25%關稅，外加罰款，彭博報導，雖然目前行業關稅稅率和處罰水準尚不清楚，但寶石和珠寶將成最大受害者，另藥品、電子、印度煉油廠和紡織品、服裝等4大產業也是主要受害名單上。

川普在真相社交上寫道：「請記住，雖然印度是我們的朋友，但多年來我們與他們的貿易往來相對較少，因為他們的關稅太高，是世界上最高的，而且他們的非貨幣貿易壁壘是所有國家中最嚴格、最令人討厭的。」

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他還威脅說，由於該國從俄羅斯購買能源，將受到額外處罰。

彭博報導，這一宣佈粉碎了印度比地區同行更優惠待遇的希望，越南面臨20%的關稅，印尼為19%，日本為15%。

彭博新聞社早些時候援引1位熟悉印度內部計算的人士的話報導稱，如果關稅超過25%，7月至9月印度出口總額約10%將受到影響。2024年，印度和美國之間的雙向貿易額為1292億美元（約新台幣3.86兆）。

雖然任何特定行業的印度企業最終影響，取決於它與其競爭的其他國家徵收的關稅相比如何，且目前行業關稅稅率和處罰水準尚不清楚，但這5大行業可能損失最大。

寶石和珠寶

印度寶石和珠寶出口促進委員會週三晚些時候在1份聲明中表示，關稅是1項“令人深感擔憂的發展”，可能會擾亂關鍵供應鏈，並威脅到數千人的生計，其中寶石行業尤其“受到嚴重影響”。

該貿易組織表示，美國佔印度該行業出口價值超過100億美元（約新台幣2995億元）的國家，一攬子關稅將抬高成本、延遲發貨、扭曲定價，並給從工人到大型製造商的價值鏈帶來巨大壓力。

藥品

美國非專利藥物最大進口國是印度，年價值約為80億美元（約新台幣2396.8億元），如Sun Pharmaceutical Industries Ltd.、Dr. Reddy's Laboratories Ltd.、Cipla Ltd.，至少30%的收入來自美國。

根據 IQVIA的數據，2022年美國每10張處方中就有4張是由印度公司提供的。總體而言，印度公司的藥品在2022年為美國醫療保健系統節省了近2200億美元（約新台幣6.59兆元），在截至2022年的10年內總共節省了1.3兆美元（約新台幣38.94兆）。

紡織品、服裝

印度的家居面料、服裝和鞋類製造商為美國大型零售商全球供應鏈提供服務，其中包括The Gap Inc.、Pepe Jeans、Walmart Inc.和Costco Wholesale Corp等公司。印度早些時候尋求比越南等國家更低的關稅，這將為該行業帶來比較優勢。

根據印度紡織工業聯合會的1份聲明，這給該行業帶來了「嚴峻的挑戰」。這將嚴重考驗印度紡織品和服裝出口商的決心和韌性，因為我們將不會享有顯著的關稅差別優勢。

為幾家美國公司供貨的Vardhman Textiles Ltd在本月的財報電話會議上表示，由於關稅的不確定性，來自美國的業務一直放緩。Welspun Living Ltd.、Indo Count Industries Ltd和Arvind Fashions Ltd等其他公司也將處於劣勢。

電子

印度超越中國成為在美國智慧手機的最大來源國，此前蘋果轉向印度組裝更多iPhone，然在最新的關稅之後，這可能會面臨風險。

彭博資訊分析師阿努拉格·拉納（Anurag Rana）和安德魯·吉拉德（Andrew Girard）在30日的1份報告中寫道：如果印度的關稅擴大到25%，蘋果從印度採購美國iPhone以規避中國關稅的戰略可能會受到重大倒退。25%的關稅很可能會迫使蘋果修改這一計劃。

印度煉油廠

印度石油公司、巴拉特石油公司等國有煉油公司，與印度斯坦石油公司以及信實工業等民營公司也可能因新關稅而蒙受損失。

印度近37%的石油進口來自俄羅斯。這些桶的價格低於市場價格，一直是煉油毛利率的關鍵支撐，如果俄羅斯原油不再可用，進口成本將飆升並削弱煉油商的利潤。

信實公司今年簽署了1項協定，每天從俄羅斯購買多達 50萬桶，成為印度最大的俄羅斯原油買家。

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