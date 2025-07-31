威剛與農業部攜手ESG STORE企業實踐共農永續（威剛提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛科技（3260）與農業部資源永續利用司共同簽署農業ESG專案合作意向書，未來透過農業部的專案規劃、媒合與輔導，威剛將在ESG計畫中導入更多例如永續生產、維護生物多樣性、食農教育等農業永續方案，建立共好、共融、共榮之合作夥伴關係，鏈動農業永續未來。

農業部攜手威剛科技、台灣經濟研究院舉辦「共農永續：ESG推廣說明會」，向企業界說明農業部ESG政策推動方向與ESG STORE運作模式，會中由農業部資源永續利用司司長莊老達與威剛科技董事長陳立白共同簽署農業ESG專案合作意向書。

請繼續往下閱讀...

農業除了糧食安全外，還有自然碳匯、水源涵養、生物多樣性等多面向的功能，是企業落實ESG的最佳場域。威剛表示，農業部除了推出農業永續ESG專案，與企業建立良好的合作關係，去年也推出農業ESG STORE，作為媒合企業合作推動農業永續發展的專屬平臺，整合農業場域資源推出循環農業、永續生產、農村文化傳承等10項類型的農業ESG專案，提供一站式客製化服務，協助企業更輕易以自然為本的精神，於農業場域實踐ESG。

威剛指出，這次農業部推廣說明會邀請關注ESG與綠色供應鏈的企業代表共計30家參與，目的為使企業更瞭解農業場域多元合作機會，鼓勵企業運用自身專業與資源，跨域鏈結農業場域提出合作構想，支持在地農業、生態保育及農村永續行動。針對ESG STORE成功媒合且與該部共同合作執行的專案，農業部將發給成果證明，以表彰企業對環境永續採取行動之努力與貢獻。

威剛甫與農業部簽署合作備忘錄，威剛說明，秉持「以創新驅動永續」的核心理念，從社會耕耘、人才培育到產品開發與綠色物流全面落實ESG，威剛的「蜂鳥精神」象徵著品牌在永續轉型中應具備的敏捷與行動力。此次簽署的合作備忘錄，正是企業將永續承諾延伸至更多元領域的重要行動，共同打造台灣社會跨域共榮的合作典範。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法