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焦點股》東元：鴻海成第2大股東 直奔漲停

2025/07/31 11:14

東元昨宣布與鴻海換股合作。圖左為東元發言人簡世雄、右為鴻海副總巫俊毅。（資料照）東元昨宣布與鴻海換股合作。圖左為東元發言人簡世雄、右為鴻海副總巫俊毅。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）昨日宣布與鴻海（2317）換股合作，由於以昨日雙方收盤價換算，東元溢價幅度達12%以上，帶動今日東元股價跳空開高，直奔漲停價51元、上漲4.6元，近11時，東元成交量逾5300張，漲停委買張數約7.1萬張。東元集團股票含東友（5438）、菱光（8249）交投也熱絡，東友漲近7%、菱光漲逾5%。

東元昨日宣布，將透過股份交換方式與鴻海成策略聯盟夥伴，東元將增發新股共2億3764萬股給鴻海，未來鴻海將持有東元10%股權，將成東元第2大股東，預期第4季完成；雙方將合攻AI資料中心商機，首要瞄準美國、中東、亞洲等市場，東元西屋馬達公司將成為重要拓美據點。

東元發言人簡世雄昨指出，雙方在AI資料中心建置商機將朝標準化、模組化發展，提供客戶資料中心模組化方案，此方案可望縮短資料中心建設的30%工期，有望解決資料中心建設過慢等問題。東元尚未公告第2季財報，而其上半年累計營收為291億元、年增3%。

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