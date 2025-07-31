焦點股》智邦：靜待財報8/7出爐 股價再創新高

智邦今日股價再攻高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通龍頭智邦（2345）預計8月7日公布上半年財報，今日股價震盪走高，早盤一度攻高到893元，再創歷史新高價，截至10:37分，股價暫報893元，大漲50元，漲幅5.9%，成交量逾3300張。

智邦第1季每股稅後盈餘9.17元，而第2季營收606.03億元，季增41.76%，市場靜待智邦第2季財報公布。法人預估，智邦第3季營收可望微幅成長。

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外資昨日賣超智邦149張、投信買超670張，總計三大法人買超290張。值得注意的是，之前持續賣超智邦的投信，已連買3個交易日。

智邦在股東會時表示，受惠AI產業發展，全球對AI應用蓬勃發展，且AI帶動全球網路發展，看好AI發展不會有盡頭，AI產業架構涵括用戶端、傳輸端、中心端、雲跟雲之間的連結，才會有全面性整體架構，而智邦扮演的角色就是產品的連結，未來會持續投資創新的尖端技術和服務，成為同時提供高階硬體與開放式軟體網路基礎設施供應商，並積極拓展至計算和存儲領域，探索新的技術和業務模式，以應對前瞻性的市場變化。

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