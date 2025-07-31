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焦點股》鴻海：攜手東元換股合作 股價帶量上攻

2025/07/31 10:36

鴻海昨日宣布與老牌重電廠東元換股合作。（資料照）鴻海昨日宣布與老牌重電廠東元換股合作。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）昨日宣布與老牌重電廠東元（1504）換股合作，鎖定與日俱增的AI伺服器商機，兩家公司歷經1日暫停交易，今日恢復交易之後股價雙雙上漲，其中，鴻海截至上午10時20分暫報177.5元，漲幅3.5%，成交量超過4萬張。

東元與鴻海宣布將換股合作擴大AI資料中心市場機會，換股比例為東元1股換發鴻海0.305股，預計於今年第四季完成換股，屆時鴻海將持有東元10%股權，東元將持有鴻海0.52%股權，以雙方昨日股價計算，東元股價溢價約12.73%。

雙方合作將聚焦在AI資料中心模組化機櫃推出，由過往組裝廠單一機櫃製造，走向多機櫃模組化，以快速導入資料中心使用，在客戶興建資料中心初期，即有模組化機櫃位置規劃等，可縮短客戶在AI資料中心建置時間，協助客戶快速擴大算力。

鴻海初步預期模組化AI伺服器產品將推往台灣、亞洲、中東及美國市場。東元在電機與機電設備與工程的優勢，累計達700MW工程實績。並於馬來西亞併購NCL Energy機電工程公司後，取得資料中心相關標案，在超大規模資料中心（hyperscale data center）工程，建置容量達到178MW。

法人認為，此次換股對於鴻海股權稀釋影響性極低，且有機會開拓大型雲端客戶以外市場，該公司雲端事業部可擴展新客戶，未來彼此在資料中心的整合將具有互補性，東元未來在各項技術在資料中心將有更多的出海口。

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