關稅優惠破滅！保時捷、奧斯頓馬丁豪華跑車鳴槍大漲美國車價

保時捷、奧斯頓馬丁豪華跑車鳴槍大漲美國車價。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國與歐盟達成15%關稅協議後，歐洲車商對特定行業獲額外關稅削減希望破滅後，保時捷、奧斯頓馬丁豪華跑車宣佈上漲美國車價，保時捷漲幅最高達3.6%，路透報導，隨著這些品牌價格大幅上漲，這可能成為其他大品牌效仿，因為企業會轉嫁關稅成本。

路透報導，美國和歐洲達成貿易協議，自8月起，歐盟生產的汽車將被徵收15%的關稅，這一稅率低於曾經威脅的水平，但遠高於美國總統川普今年發起貿易攻勢之前的2.5%的稅率。

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保時捷週三表示，7月已將美國價格上調2.3%至3.6%，但目前沒有在美國建立生產基地的計劃，此舉可使其避免被徵收關稅。

保時捷執行長奧利佛布魯姆（Oliver Blume）表示，「這場風暴不會輕易過去」，我們在全球範圍內仍面臨重大挑戰，他指出，公司已下調全年獲利目標，並預計上半年關稅將造成4.62億美元（約新台幣138.23億元）的損失。

美國關稅對全球汽車製造商造成重創，迫使通用、福斯、現代及賓士等公司預計損失達數十億美元，紛紛發出獲利預警、大幅削減獲利預測並提高價格。

福特汽車週三表示，第2季業績因關稅而受到8億美元（約新台幣239.36億元）的損失，而美國提高關稅可能會導致其今年的成本超過預期。

日產受美國關稅、重組和銷售量下降的影響，週三公佈季度虧損5.35億美元（約新台幣160.07億元）。

英國跑車製造商奧斯頓馬丁（Aston Martin表示，自上個月以來，公司已在美國逐步提高價格，並根據美國關稅的影響和亞洲需求長期受到抑制的情況發出盈利預警。

雖然大型汽車製造商迄今沒有採取任何措施，但其他行業的汽車價格卻出現上漲，因為企業希望轉嫁關稅帶來的額外成本。分析師表示，大型汽車製造商可能會在今年下半年採取類似措施。

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