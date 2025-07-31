焦點股》台光電：Q2再賺1個股本 股價噴漲停

台光電獲利亮眼，早盤股價漲停，再創新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨日公布第2季財報，無畏關稅烏雲及匯率逆風，受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，第2季營收達225億元，單季稅後淨利34.8億元，每股稅後盈餘10.02元，同步創下新高，更是連續兩季各賺1個股本，外資法人紛紛上修台光電目標價，最高上看1460元，台光電股價一早直奔漲停1105元，再創掛牌新高價。

截至9:13分左右，台光電漲停打開，股價暫報1100元、漲幅9.45%，成交量3300餘張。

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展望未來，台光電對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算預期都將維持強勁成長動能。台光電在產能規劃上也超前部署，即將在2025年完成中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山廠的擴充，總產能提升33%。在2026年將乘勝追擊，接續在台灣桃園、中國昆山、中國中山投資新廠房及產能；馬來西亞檳城也將在2026啟動產能擴充，完成後，台光電總產能將再增近30%，在規模上的領先將進一步擴大。

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