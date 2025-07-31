川普宣布南韓關稅15％，韓股小紅震盪。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（30日）宣布，將對南韓徵收15％關稅稅率，此稅率與美國親密盟友日本、歐盟相同。消息曝光後，韓股今（31日）小紅震盪。

綜合媒體報導，川普30日在自家社交平台「真實社群（Truth Social）」發文宣布，美國已和南韓達成1項「全面且完整的貿易協議」，南韓將提供美國3500億美元（約新台幣10.4兆元），用於由美國擁有、控制且由他作為總統挑選的投資項目。

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此外，南韓還承諾將採購價值1000億美元（約新台幣2.98兆元）的液化天然氣（LNG）或其他能源產品，並且同意另行投入一筆龐大資金，作為自身投資用途。該筆金額將於未來2週內，由南韓總統李在明前往白宮舉行雙邊會晤時一併公布。

南韓綜合股價指數（KOSPI）昨（30日）上漲23.9點，漲幅0.74%，收在3254.47點，今以3275.78點點開出，較前1交易日上漲21.31點，盤中指數小幅震盪，截至台北時間31日早上9點21分左右，KOSPI暫報3252.58點，跌幅0.06%。

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