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川普拍板巴西50％關稅8/6生效！這些產業取得免死牌

2025/07/31 12:16

美國總統川普正式宣佈對巴西課徵50％關稅，新稅率將於8月6日生效。（路透資料照）美國總統川普正式宣佈對巴西課徵50％關稅，新稅率將於8月6日生效。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（30日）宣佈對大部份巴西商品徵收50％的關稅，以回應他所聲稱巴西針對該國前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的「政治迫害」。不過，在這波關稅中，川普將飛機、能源、柳橙汁等產業排除在關稅範圍之外，相較於先前的預期，預計能降低一些對於巴西的打擊。

《路透》報導，50％關稅是川普在解放日後，華府與各國啟動貿易談判以來，所給出的最高稅率，這項行動被認為是針對巴西的制裁，目前巴西最高法院正在就波索納洛試圖策劃、涉及的政變事件進行審判。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）聲明指出，巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）自發擔任法官和陪審團，對美國、巴西公民和企業進行「非法迫害」。貝森特表示，莫瑞斯應該要對壓迫性的審查行動、侵犯人權的任意拘留以及政治化的起訴負起責任，包括針對巴西前總統波索納洛的訴訟。

波索納洛被控密謀在連任失利後，試圖阻止總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）於2023年就職。上週，巴西司法部對波索納洛發佈了搜查令和限制令，並指控他慫恿川普涉及他的刑事案件。

在與魯拉經過數週的隔空交戰後，川普公佈了巴西的最終關稅稅率，以及制裁措施。對此，魯拉回應表示，美國的制裁「令人無法接受」。聲明指出，巴西政府認為，利用政治論點來捍衛美國政府針對巴西出口的貿易措施「毫無道理」。

魯拉補充，巴西願意與美國進行貿易談判，但不會放棄現有的自衛手段，並暗示可能採取行動報復。不過，川普也已放話，如果巴西採取報復措施，那麼美國也將加強行動。

在公佈正式稅率後，同步公開的豁免清單實際上令不少巴西人松一口氣。自川普在本（7）月宣佈將加徵關稅以來，巴西各界就一直在呼籲保護陷入困境的主要出口商。巴西財政部長塞隆（Rogerio Ceron）直言，巴西所面臨的並不是最糟的情況。

川普正式宣佈徵收50％關稅的行政命令，排除了數十種巴西對美國的主要出口商品，包括民用飛機、鑄鐵、貴金屬、木漿、能源和化學肥料。而且新的關稅將在8月6日上路，並非川普最初說的8月1日。

巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）透露，自己週三會見了美國務卿魯比歐（Marco Rubio），表達了巴西在6月談判陷入僵局後討論關稅問題的意願，但他強調波索納洛法論問題不容置疑。

高盛在1份報告中指出，目前仍不清楚巴西放在談判桌上的籌碼是什麼，例如開放國內市場。但整體來看，由於這些豁免，巴西輸美商品的實際關稅稅率應該落在30.8％左右，低於先前預期。

不過，巴西前貿易部長巴拉爾（Welber Barral）也提到，現在就開始慶祝還為時過早，因為巴西向美國出口的產品預估多達約3000種，關稅確實會產生影響。

另外，值得注意的是，川普的關稅豁免中並未納入巴西2個關鍵的主要出口產品牛肉和咖啡。代表牛肉生產商的遊說團體表示，由於新關稅，肉類加工商預計下半年將損失10億美元（約新台幣299.85億元）；咖啡出口商則稱，將繼續爭取豁免。

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