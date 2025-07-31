台灣晶片關稅將落槌 ? 傳美國只針對「成熟製程」開刀 美媒揭背後考量

美媒曝，美國預計對台灣將徵收高額晶片關稅，但可能僅限於成熟節點。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普政府考慮對進口晶片徵收高額關稅，晶片關稅威脅已開始籠罩台灣市場，台灣半導體產業的神經繃緊到了極點。美媒《Wccftech》報導，美國預計將對台灣徵收高額晶片關稅，但可能僅限於成熟製程，以確保美國在與中國的競爭中獲得優勢。

美媒指出，目前川普政府計劃根據232條款徵收晶片關稅，這將帶給台積電和聯發科等供應商巨大的不確定性。據估計，由於關稅稅率可能高達20%，對於科技市場來說，恐造成毀滅性打擊。

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內文指出，台灣的晶片供應鏈是全球最大、最複雜的供應鏈之一，多年來台灣一直為全球生產半導體，而台灣一直透過晶片出口推動經濟發展，當中許多晶片是銷往美國。

而目前與川普政府新達成貿易協定的日本與韓國、歐盟，是以大規模投資換「川普關稅15％」，並且全開放市場，但像台灣這樣完全依賴美國晶片出口的小國來說，接受這樣的條件，其實是個艱難的選擇。

《Wccftech》指出，晶片供應鏈的運作條件始終如一，無論是尖端製程的長期合同，或是未來製程的條款設定。但，如果將關稅納入考量，像台積電這樣的公司就需要徹底修改合同，這不僅會帶來不確定性，而且額外成本可能會被轉嫁到消費產品上。

目前美國的晶片關稅政策似乎尚不明朗，但據稱，美國政府可能只會針對成熟製程，以確保美國在與中國的競爭中獲得優勢。更重要的是，鑑於台積電近期在美國的廣泛投資，台灣顯然願意將其生產能力擴展到美國，這可能會使其在貿易談判中獲得優勢。

據稱，目前台灣晶片產業擔心晶片關稅，已做好應對額外成本的準備，倘若20%的關稅落地，擾亂半導體供應鏈可能就沒有預想的那麼大。

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