川普8/1關稅大限倒數！《路透》爆台灣談判進展

台灣關稅稅率迄今尚未公布。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣關稅稅率迄今尚未公布，至於目前進展如何，《路透》報導，4名消息人士透露，台灣貿易代表團將繼續在華盛頓，與美國就關稅問題進行談判。

《路透》報導，美國總統川普今年4月宣布向全球宣布對等關稅措施，其中對台灣輸美商品徵收32%的關稅，但後來他宣布暫停該計畫90天。

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自川普宣布這項計畫以來，台灣一直在與華盛頓進行關稅談判。「所有相關談判仍在進行中，」1名消息人士表示。

另1名消息人士透露，「談判團隊仍在美國」。報導指出，由於事態敏感，上述4位消息人士均拒絕透露姓名。

台灣政府在回應《路透》的聲明中表示，「政府重申，我們將繼續基於兩大原則進行談判：深化台美經貿關係以及互利互惠。」

聲明補充：「我們希望這些談判能夠實現4大目標：維護國家利益、保護產業利益、保障公眾健康、確保糧食安全。這些目標具有雙重目的，促進台美雙邊貿易平衡，並加強在科技和國家安全等多個領域的合作。」

而根據自由時報昨（30）日報導，行政院發言人李慧芝重申，行政院副院長鄭麗君仍在美國華府磋商，台灣將持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩原則進行談判。

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