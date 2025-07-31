川普取消小額關稅！Temu母公司拚多多股價下挫逾2%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普取消小額關稅，美國總統川普週三（30日）簽署行政命令，宣布自8月29日起取消針對低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，所有價值800美元以下的進口包裹將全面課徵關稅，將衝擊跨境電商與低價商品直郵模式，而Temu母公司中國跨境電商拚多多（PDD-US）週三股價聞訊下挫逾2%。

綜合媒體報導，白宮聲明指出，根據川普簽署的行政命令，由8月29日起，通過非國際郵政網絡寄往美國、申報價值在800美元及以下的包裹，將被徵收所有適用的關稅。

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該命令將適用於所有貿易夥伴，僅保留部分例外，包括美國旅客可攜帶200美元以下的個人物品免稅，以及個人間價值不超過100美元的「真實禮品」（Bona Fide Gifts）。

小額豁免長期以來為跨境網購平台提供便利，特別是中國電商Temu與Shein等，以免稅直郵模式將低價服飾、家居用品等直接送達美國消費者。白宮強調，此舉旨在關閉「被濫用的重大漏洞」，指控中國企業利用該規則將非法合成類鴉片及其他不安全或低價傾銷商品輸入美國。

此舉將加重海外電商直郵成本，市場預期相關業者恐需調漲價格或轉向美國倉儲配送模式，以應對稅負增加。此命令也緊隨8月1日即將啟動的「對等關稅」時限，突顯川普政府在貿易議題上持續採取強硬立場。

消息傳出後，Temu母公司中國跨境電商拚多多（PDD-US）週三盤中股價觸及112.715美元，跌2.33%，終場跌2.16%，收112.92美元。

此次取消小額豁免預料將對跨境電商與消費者價格帶來直接衝擊，由於Temu、Shein等低價直郵模式高度依賴免稅優惠，關稅生效後，這些平台勢必面臨成本上升，可能轉嫁給消費者，推升美國市場的低價商品售價。

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