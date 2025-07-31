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川普宣佈對進口半成品銅徵50％關稅 紐銅暴跌20％創史上之最

2025/07/31 08:25

川普宣佈8/1起對銅產品徵50%關稅，紐銅暴跌20%創史上之最。（美聯社資料照）川普宣佈8/1起對銅產品徵50%關稅，紐銅暴跌20%創史上之最。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣佈對進口半成品銅產品徵收50%關稅，但不包括最主要的原料精煉銅等，受此衝擊，週三（30日）美國Comex銅期貨價格在幾分鐘內暴跌20%，創下史上最大單日跌幅。

外媒報導，在美東時間週三下午之前，美國銅價一直比倫敦金屬交易所（LME）的基準銅期貨高出約28%，市場原本預期所有精煉金屬進口都將被課稅。

此外，美國銅生產商自由港麥克墨倫公司（Freeport-McMoRan Inc.）股價下跌約10%，Southern Copper公司股價跌超6%。最新公告削弱了美國銅價的溢價。

而對主要向美國出口精煉銅的公司，如智利國營銅業公司Codelco來說，這項決定則是一大利多。Codelco董事長Maximo Pacheco表示，這對智利、對Codelco、以及我們在美國的客戶來說，都是個好消息。

美當地時間7月30日，美國白宮表示，美國總統川普簽署了１項公告，宣佈對幾類進口銅產品徵收關稅，但將銅原料排除在外。

公告顯示，將自8月1日起對進口半成品銅產品（例如銅管、銅線、銅棒、銅板和銅管）及銅密集型衍生產品（例如管件、電纜、連接器和電氣元件）普遍徵收50%的關稅。

白宮表示，銅輸入材料（例如銅礦石、精礦、鍒銅、陰極銅和陽極銅）和銅廢料不受「232條款」或對等關稅約束。

根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，美國總統有權出於「國家安全」考慮，採取對進口產品徵收關稅或設定配額等措施。

川普政府表示，這些新關稅是繼先前已對鋼鐵和鋁徵收關稅之後的又一舉措，旨在提振美國本國產業，並解決「貿易不平衡」問題。

白宮指出，這些銅關稅不會與汽車進口的額外關稅疊加。若產品同時屬於汽車類，適用的將是汽車進口稅，而非銅關稅。

此外，白宮也要求25%的優質銅廢料和原銅產品需在美國本土銷售。不過，這項出口限制在短期內不太可能產生實質影響，因為目前約40%的美國銅廢料和75%的銅精礦已在美國國內進行加工。

美國總統川普7月9日宣布，將從8月1日起對所有進口到美國的銅徵收50%的關稅。美國媒體警告，此舉恐將導致美國製造商投入成本飆升，對美國製造業帶來沉重打擊。

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