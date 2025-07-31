時薪高達1500元！「這3個副業」讓你邊社交邊賺錢

對於那些個性外向、喜歡與人互動，且熱愛烹飪與招待客人的人來說，私人聚會主廚是項不錯的副業選擇。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人會找副業兼職來增加收入，據消費金融公司Bankrate的最新調查，發現目前有27%的美國成年人從事副業，這些兼職者中，有41%表示會把副業收入用於非必要性開支，例如娛樂或購物；另有 35% 則用來支付日常生活費用。外媒指出，對於仍在考慮副業工作的人來說，選擇十分多元，有3種熱門副業讓你在享受社交樂趣的同時，還能夠輕鬆賺錢，有些副業的時薪高達50美元（約1500元新台幣）。

《CNBC》報導，副業工作各式各樣，包括照顧寵物、在 Etsy 上販售商品與服務、駕駛 Uber 或 Lyft、打掃清潔，或從事社群媒體相關工作等。然而，若你個性外向、喜歡與人互動，也有一些副業機會讓你在享受社交樂趣的同時，還能夠輕鬆賺錢。

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適合喜歡社交人士的3種副業

1. 導遊

如果你對自己的家鄉瞭若指掌，或對當地某項文化有深入了解，也許可以規劃導覽行程，帶領遊客探索城市。

像 Withlocals、Tours by Locals 和 Airbnb 等平台都允許專家設計並提供獨特的觀光體驗。例如，1位在波士頓的導遊，就在 Withlocals 上提供麻州塞勒姆（Salem）的導覽，每位收費約 290 美元（約8692元新台幣）；另一位導遊則在 Tours by Locals 上販售克里夫蘭私人之旅，6 人以內收費 446 美元（約1.33萬元新台幣）。

Bridesmaid for Hire 創辦人、《The Pick-Me-Up》電子報作者格蘭茲（Jen Glantz）提醒：「你應該對導覽主題有充分掌握，了解其來龍去脈。」但必須注意的是，部分地區可能需要執照才能成為導遊，而且部分平台會向導覽人員收取上架費用。

2. 品牌大使

夏季是許多戶外活動的時間，例如音樂會和美食節，一些品牌往往會藉此向民眾推廣自家產品。

擔任品牌大使的工作，可能包括分發食品或飲料試吃樣品、發放傳單、與民眾交談推廣品牌。格蘭茲說：「無論推銷什麼產品，重點從來不是產品本身，而是社交互動。」

對於有意從事品牌大使兼職的人來說，可以主動了解所在地區有哪些大型活動，與主辦單位聯繫，詢問有哪些品牌參與，是否需要協助。也可以直接聯絡自己喜歡的品牌，了解是否有實體推廣的機會。

格蘭茲表示，這類兼職的薪資通常落在每小時25至50美元（約750至1500元新台幣）之間。

3. 私人聚會主廚

如果你熱愛烹飪與招待客人，可以考慮在Eatwith等網站上舉辦活動。

Eatwith 讓人們為當地民眾開設客製化餐會，例如正宗古巴料理、英式下午茶等。另一平台 Cozymeal 功能類似，Sidehusl.com 創辦人暨總編輯克里斯托夫（Kathy Kristof）說：「如果你不想在自家舉辦，Cozymeal 還可以幫你找到場地。」

例如，一位駐芝加哥的廚師目前就在 Eatwith 上推出西班牙海鮮飯與海鮮麵教學，每位參加者收費 143 美元（約4286元新台幣）。

格蘭茲建議：「如果你天生擅長與人互動，那麼一定要想辦法將這項天賦轉化為收入。」

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