財星年度全球500強6台企上榜　台積電進步60個名次

〔中央社〕美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2025年全球500大企業排行榜，台灣共有6家企業上榜，鴻海名列第28，台積電則排名第126，進步60個名次。

今年財星全球500大企業（Fortune Global 500）在去年合計創造41兆7000億美元營收，較2023年成長1.8%，並達到全球國內生產毛額（GDP）的1/3多；合計雇用人數則達7010萬人。

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其中美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）連續12年蟬聯榜首，也是自1995年以來第20度名列第1。

今年前10大企業排名較去年變化不大，但其後的排名當中科技公司名次大幅躍升，例如擁有臉書（Facebook）和Instagram的美國社群媒體巨擘Meta Platforms上升25名，位列第41。

人工智慧（AI）晶片業巨頭輝達（Nvidia）更躍升156名，來到第66名。中國電動車大廠比亞迪也上升52名至第91名。

今年上榜的6家台灣企業，依序是鴻海（第28名）、台積電（第126名）、廣達（第348名）、和碩（第461名）、台灣中油（第494名）及緯創（第496名）。廣達較去年上升96個名次。1140731

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