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美Q2經濟成長3％優於預期 川普再喊Fed降息

2025/07/30 23:01

美國Q2經濟反彈，川普喊話Fed降息。（美聯社）美國Q2經濟反彈，川普喊話Fed降息。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國第2季經濟活動因消費支出溫和回升以及進口大幅下滑而反彈。美國商務部30日公佈，經季節因素與通膨調整，第2季國內生產總值（GDP）初值季增年率3%，優於道瓊預期的2.3%增幅，也從上一季的下滑0.5%反彈。

數據顯示，佔GDP 3分之2的消費支出成長1.4%，優於第1季的增長0.5%，出口下滑1.8%，而進口暴跌30.3%，相較於第1季的激增37.9%，對比鮮明。

海軍聯邦信用合作社首席經濟學家隆恩（Heather Long）說，「今夏經濟的關鍵字是『韌性』（resilient），消費者還撐在那兒，但在貿易協議達成前仍惶惶不安」。

這份報告涵蓋的期間包括美國總統川普4月2日「解放日」宣佈的關稅稅率，由於企業趕在該宣佈前大舉進口，致使第1季進口量暴增。

過去3個月，川普與美國貿易夥伴進行了多回合劍拔弩張，且往往是激烈的談判，然而儘管相關談判令人不安，但同時美國經濟成長穩健。

川普30日在「真實社群」平台上讚揚該GDP數字「遠優於預期」，並再度呼籲聯準會（Fed）主席鮑爾及其同僚降息，他說，「現在一定要降息。沒有通膨，讓人們買房，然後再融資買房」。Fed官員大致預期借貸成本維持不變。

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