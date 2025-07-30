ASML將豁免輸美15％關稅 對台積電等半導體業好消息

美歐貿易協定中包含對半導體設備的關稅豁免，可保留美國晶圓廠擴建的成本效益。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與歐盟本週稍早簽署的貿易協議，對幾乎所有在歐洲生產並運往美國的商品徵收15%的關稅，所幸半導體生產設備在內的幾類產品除外，也就是這些產品將享有零關稅。科技媒體tomshardware報導，因此，像荷蘭艾斯摩爾（ASML）這樣的公司生產的設備在美國不會漲價。這對於半導體廠商英特爾、格羅方德、三星、德州儀器和台積電來說，都是一大利多，可以大幅減少採購設備的成本。

如果美國對ASML生產的曝光機設備（包括DUV和EUV微影工具、計量工具和偵測工具）徵收15%的關稅，這將對美國晶片製造商造成嚴重影響，尤其是英特爾、格羅方德、三星、德州儀器和台積電。

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ASML用於10奈米以下製程技術的先進浸沒式DUV （ArF） 設備平均每台成本為8961.5萬美元，而低NA EUV 設備的價格約為2.65億美元，具體取決於配置。倘若額外徵收15%的關稅，將使這些系統的成本分別增加至1.03億美元和3.05億美元。事實上，由於自2月初以來美元兌歐元大幅下跌，這已經導致歐盟製造的晶圓廠設備對美國半導體生產商來說更加昂貴，因此額外徵收15%的關稅將產生相當大的影響。

如果美國對ASML的曝光機、計量和檢測設備徵收15%的關稅，將大幅增加美國國內晶片製造商的成本，每台DUV設備將增加約1300萬美元，每台EUV設備將增加高達4000萬美元。這意味著每家先進晶圓廠，例如英特爾、三星的建廠成本將增加的數億美元。雖然格羅方德和德州儀器不購買EUV系統，但他們仍需在新晶圓廠上投入比最初預期多得多的資金。

最重要的一點是，若對晶片製造設備加徵關稅，將削弱美國半導體生產在全球的競爭力，可能抑制對美國晶圓廠的投資，並可能侵蝕在美國生產晶片的公司的利潤，或導致先進製造業回流亞洲。實際上，美歐貿易協定中包含對半導體設備的關稅豁免，可保留美國晶圓廠擴建的成本效益。

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