海嘯預警後日本旅遊安全嗎？外媒提醒「須知」指南

週三凌晨（當地時間）俄羅斯發生地震後，海嘯襲擊俄羅斯千島群島和日本北部大島北海道的沿海地區。海嘯來臨前，近百萬居民被告知撤離沿海地區。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在俄羅斯東部發生8.8級強烈地震後，高達1.3公尺的海嘯襲擊日本太平洋沿岸地區。英媒《獨立報》（ The Independent）報導，如果您正在日本境內或境外旅行，需要了解以下資訊，並注意可能發生海嘯的地區。

週三凌晨（當地時間）俄羅斯發生地震後，海嘯襲擊了俄羅斯千島群島和日本北部大島北海道的沿海地區。海嘯來臨前，近百萬居民被告知撤離沿海地區。一些城市的海嘯警報已降低，但日本大部分海岸線仍處於警報狀態。

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北海道太平洋沿岸至福島縣的地區仍然處於警告狀態，而日本其他海岸線則處於較低警報狀態，例如海嘯警告或海平面輕微變化的風險。

根據NHK報導，日本當局於當地時間週三（30日）下午向229個市町村的200多萬人發布疏散警告。

日本氣象廳稱，第一波海嘯約30公分到達北海道東岸的根室市。岩手縣久慈港記錄到1.3公尺高的海嘯，北海道根室市觀測到80公分高的巨浪。沿海其他地區也報告出現了巨浪。

日本災害對策本部表示：俄羅斯東海岸發生8.8級地震後，日本氣象廳對北海道至和歌山的日本太平洋沿岸地區發布了海嘯預警，海嘯高度將達到3公尺。

位於太平洋沿岸的仙台國際機場在最近的更新中表示：「由於發布海嘯警報，所有跑道已關閉，全天國內和國際航班均已取消。

一些當地火車運營也已暫停或延誤，連接北海道和日本本州島北端青森的渡輪，以及連接東京和附近島嶼的渡輪也已暫停。

地震發生後，夏威夷、美國西海岸和其他幾個太平洋島嶼也發布了海嘯警報或警告，而距震央最近的俄羅斯地區也報告了損失並進行了疏散。

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