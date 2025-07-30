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向美買22萬噸小麥、25架波音飛機 亞洲這國盼換來低關稅

2025/07/30 20:32

各國為了與美國總統川普協談關稅，紛紛對美國擴大投資和購買美國產品，希望換得較低的美國關稅。（路透示意圖）各國為了與美國總統川普協談關稅，紛紛對美國擴大投資和購買美國產品，希望換得較低的美國關稅。（路透示意圖）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕各國為了與美國總統川普協談關稅，紛紛對美國擴大投資和購買美國產品，希望換得較低的美國關稅。孟加拉政府已批准從美國購買22萬公噸的小麥，並向波音公司訂購25架飛機。

孟加拉政府週三（30日）表示，將向美國購買22萬公噸小麥，這是緩解美國貿易緊張局勢，以及降低川普政府徵收的高額進口關稅的努力的一部分。

孟加拉食品部官員表示，孟加拉已批准根據一項政府間協議從美國採購小麥，價格為每噸302.75美元，總價值約6660萬美元（台幣19億元）。採購將由新加坡貿易公司供應。

今年7月早些時候，孟加拉簽署一份諒解備忘錄，未來五年每年從美國進口70萬噸小麥。

7月27日，孟加拉也向波音公司訂購25架飛機，並加強對美國主要商品的進口，以緩和貿易緊張局勢。達卡官員稱，孟加拉政府代表團本週將在美國舉行貿易會談。

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