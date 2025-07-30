元富證券董事長陳俊宏 連任券商公會理事長

元富證券董事長陳俊宏（左）順利連任券商公會理事長。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕中華民國證券商業同業公會（券商公會）今日舉行第十屆會員大會，進行三年一次的理監事改選，尋求連任的元富證券董事長陳俊宏與凱基證券副董事長糜以雍再度爭鋒，競逐理事長寶座，陳俊宏在32席出席理事投票中以18票擊敗糜以雍的14票，順利連任券商公會理事長。陳俊宏表示，期盼券商公會持續發揮力量，創造共贏，推動台灣證券市場發光發亮。

券商公會今日由出席的221位會員代表選出33名理事與11名監事，再依序選出3位常務監事、1位監事召集人、11位常務理事，最後再由全體理事從11位常務理事（被選舉人）當中選出理事長，由最高票者出線，33席理事當中，以元富證券董事長陳俊宏得票數最高，進入最後一輪選舉理事長，在1人缺席的情況下，陳俊宏以18票勝出，糜以雍則獲得14票，確定由陳俊宏順利連任券商公會理事長，會後並通過續聘賀鳴珩為券商公會榮譽理事長。

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