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台灣遊客注意！越南南北兩大機場「準時率」評比近乎墊底

2025/07/30 19:05

根據最新針對全球250個機場的評比，越南南北兩大城市的國際機場準時率，排名接近墊底。（法新社）根據最新針對全球250個機場的評比，越南南北兩大城市的國際機場準時率，排名接近墊底。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人到越南旅遊人數近年來快速增長，台灣是越南第3大國際旅客來源國，赴越南旅客人次去年已超過128萬，年增達51%。根據最新針對全球250個機場的評比，越南南北兩大城市的國際機場準時率，排名幾乎墊底。

越南最大的兩個機場，分別是北部河內內排（Noi Bai） 機場和南部胡志明市的新山（Tan Son Nhat）機場，在今年的「2025 年全球最佳機場」排名中，準時率較低。

該排名由全球領先的航班補償服務公司AirHelp於7月初發布，根據3個標準：準點率、客戶意見以及食品和零售服務品質，評估全球250個機場的乘客體驗。準時率較低嚴重影響越南兩大機場的整體排名。準時性佔總分的60%，顧客滿意度和餐飲品質各佔20%。

河內內排機場以總分6.71分（滿分 10 分）排名第242位，而胡志明市新山一機場以總分6.21分排名第248位。

內排機場準時率得分為6.4，顧客評價得分為7.2，食品、飲料和購物品質得分為7.1。新山機場準時率僅拿下6.1分，幾乎是排名中最低的。

這兩個機場都沒有出現在去年的名單上，去年的榜單僅包含100個機場。

今年排名第一的機場是南非開普敦國際機場，總分為8.57 分。卡達的杜哈哈馬德機場排名第2。

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