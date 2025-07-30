沿海水位上升10cm 氣象署：海嘯警報尚未解除勿赴海邊

氣象署指出，各地沿海水位上升值約在10公分以下，目前海嘯警報尚未解除，請民眾勿前往海邊活動。（中央災害應變中心提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海今天早上發生規模8.7地震，引發海嘯將影響台灣沿海地區，中央氣象署早上已針對全台沿海地區發布「國家級警報」細胞廣播，氣象署也表示，各地沿海水位上升值約在10公分以下，所幸水位突升程度不高，但目前海嘯警報尚未解除，請民眾勿前往海邊活動或是觀海。

0728豪雨中央災害應變中心今下午召開第7次暨0730海嘯第2次工作會報暨情資研判會議會後記者會。

請繼續往下閱讀...

交通部氣象署組長林大偉指出，在接到太平洋海嘯警報中心訊息後，氣象署今早7點30分對外發布海嘯消息，到了11點40分時，有鑑於海嘯波即將在3小時內影響台灣，氣象署也發布海嘯警報，並針對全台沿海鄉鎮發布細胞廣播，提醒1點18分起海域可能會水位突升情況。

根據太平洋海嘯警報中心預估，台灣東南海域、西南海域水位上升值可能來到30公分至1公尺，今天下午海嘯波陸續抵達，下午2點左右抵達台灣沿海各地，造成水位上升程度約在10公分以下，「所幸不是造成很高的水位突升」，但也提醒民眾暫時避免前往海邊觀浪或從事海面活動，待氣象署確認海嘯波減弱至安全程度後，就會發布解除海嘯警報的訊息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法