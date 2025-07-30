晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

沿海水位上升10cm 氣象署：海嘯警報尚未解除勿赴海邊

2025/07/30 18:49

氣象署指出，各地沿海水位上升值約在10公分以下，目前海嘯警報尚未解除，請民眾勿前往海邊活動。（中央災害應變中心提供）氣象署指出，各地沿海水位上升值約在10公分以下，目前海嘯警報尚未解除，請民眾勿前往海邊活動。（中央災害應變中心提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海今天早上發生規模8.7地震，引發海嘯將影響台灣沿海地區，中央氣象署早上已針對全台沿海地區發布「國家級警報」細胞廣播，氣象署也表示，各地沿海水位上升值約在10公分以下，所幸水位突升程度不高，但目前海嘯警報尚未解除，請民眾勿前往海邊活動或是觀海。

0728豪雨中央災害應變中心今下午召開第7次暨0730海嘯第2次工作會報暨情資研判會議會後記者會。

交通部氣象署組長林大偉指出，在接到太平洋海嘯警報中心訊息後，氣象署今早7點30分對外發布海嘯消息，到了11點40分時，有鑑於海嘯波即將在3小時內影響台灣，氣象署也發布海嘯警報，並針對全台沿海鄉鎮發布細胞廣播，提醒1點18分起海域可能會水位突升情況。

根據太平洋海嘯警報中心預估，台灣東南海域、西南海域水位上升值可能來到30公分至1公尺，今天下午海嘯波陸續抵達，下午2點左右抵達台灣沿海各地，造成水位上升程度約在10公分以下，「所幸不是造成很高的水位突升」，但也提醒民眾暫時避免前往海邊觀浪或從事海面活動，待氣象署確認海嘯波減弱至安全程度後，就會發布解除海嘯警報的訊息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財