共信-KY寵物癌藥拚Q3取證 明年營運可損平

共信-KY今召開法說會，對未來營運看法樂觀。圖為共信總經理林懋元。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥股共信-KY（6617）今（30）日舉行法說會，總經理林懋元表示，下半年除持續擴大治療中央型肺癌嚴重氣道阻塞（MAO）新藥PTS302在中國市場的市佔率外，也將加速PTS302的全球取證進度；此外治療惡性犬類黑色素瘤新藥有機會於第三季取得台灣藥證上市銷售，樂觀看待下半年及明年營運展望，估計明年可望損益兩平。

林懋元進一步表示，PTS302自取得中國一類新藥藥證上市銷售以來，截至今年6月已成功打入超過200家的三甲與大型醫院，出貨量穩定成長，公司將評估PTS302進入中國醫保或集體採購，以提升銷售量，並規劃於中國推動新適應症的研究開發，擴大該藥的價值。

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林懋元說，PTS302除繼續深耕中國市場外，近期已成功完成馬來西亞及台灣市場的授權案，未來將採取二大策略加速PTS302全球取證腳步。其中在有機會憑藉PTS302中國藥證申請當地上市許可的國家，如俄羅斯、非洲及東南亞部分國家等，規劃與當地藥廠直接合作快速導人PTS302。

至於對需要提供完整藥學、毒理、藥理及臨床等資料地區，例如台灣、美國及東南亞部分國家，則會在台灣完成藥學相關資料後，評估是否於當地進行橋接性臨床試驗，再進一步規劃送件取證時程。

在研發中新藥部分，治療罕病腺樣囊性癌新藥PTS-02已取得美國FDA的孤兒藥資格認定，並與美國FDA完成藥品製造品質相關諮詢會議，FDA原則同意在美國完成二期臨床試驗後，可以直接提交藥證申請，公司日前成立美國子公司，目的即在主導相關臨床試驗的推進，預計下半年將赴美申請二期臨床試驗。

另外治療惡性胸腔積液新藥PTS500經由在北榮完成的恩慈治療（2022-2024）回顧性臨床研究，觀察到對肋膜腔積液的反覆增長有明顯抑制與改善，並具有統計與臨床上的顯著意義，公司也規劃進行包括台灣與美國在內的全球多國多中心二/三期臨床試驗申請。

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