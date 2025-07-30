全聯攜手日本récolte 7款白色料理神器開搶

全聯福利中心再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」，推出「剛剛好的料理食光」全店積分換購活動，以7款白色系廚房小家電誘客，自8月1日至10月12日，福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，滿2積分、5積分或扣300福利點，加價799元~2350元即可換購，換算市價折扣最低只要41折起。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」，推出「剛剛好的料理食光」全店積分換購活動，以7款白色系廚房小家電誘客，自8月1日至10月12日，福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，滿2積分、5積分或扣300福利點，加價799元~2350元即可換購，換算市價折扣最低只要41折起。

全聯表示，現代人越來越重視生活質感，在家料理不再只是填飽肚子，而是追求一種療癒與放鬆的生活儀式感，全聯2023年就曾主打「早餐輕鬆做」推出一系列récolte廚房家電，大獲好評。

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8月起再精選récolte7款實用和生活美學兼具的白色系廚房小家電，從調理鍋、電子鍋、氣炸鍋，到備料、調味所需的食物調理機和電動研磨器，還有自製早午餐必備的三明治機、果汁機等全店積分換購。

「Carre調理鍋（白）」是專為單人或小家庭設計的多功能個人鍋，積分/福利點換購1899元起；「Combo食物調理機」搭配Tritan透明調理壺與不鏽鋼調理壺，積分/福利點換購2199元起。

「迷你格子三明治機」主打單片設計，積分/福利點換購899元起；「Air Oven Mini氣炸鍋」積分/福利點換購1490元起；「Ciel果汁機」專為小家庭與單身族設計，積分/福利點換購799元起；「電動研磨器兩入組」積分/福利點換購同樣799元起。

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