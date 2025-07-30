中國經濟低迷扛不住！3個月已有4民企老闆自盡 一省首富也尋短

曾為中國湖北首富的汪林朋27日墜樓身亡。（取自網路）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟低迷衝擊各行各業，尤其是房地產有關產業。曾是湖北首富的中國家具巨頭「居然智家」董事長汪林朋27日墜樓身亡，得年57歲。中國財經媒體「吳曉波頻道」29日指出，自4月16日以來已有4名中國知名企業家以慘烈方式自戕，這在當代中國企業史上十分罕見。

吳曉波說，這4名民企老闆都正值50幾歲壯年，他們創業時間都超過20年，其企業規模在同業中都屬中大型，有人甚至曾是一省首富。

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他們分別是4月16日跳樓的紹興金點子紡織公司創辦人畢光鈞（56歲）、杭州6月2日墜樓的西子電梯董事長劉文超（54歲）、7月17日墜樓的廣東靚家居創辦人曾育周（53歲），以及汪林朋（57歲）。

《大紀元》報導，4月18日汪林朋遭武漢市江漢區監察委員會留置、立案調查。次日，居然智家開盤跌停。公告顯示，汪林朋所持公司股份遭凍結。7月23日他解除留置措施，4天後他墜樓身亡。

《南方都市報》指出，汪林朋的死亡是家具行業深度危機的縮影。2020至2023年居然之家利潤連年下滑，至2024年減達40.83％，該公司宣佈品牌改名為「居然智家」。

該報報導說，2019年居然之家上市時，汪林朋身價達368億人民幣，成為湖北首富，2025年，他的資產已縮水至125億人民幣。

中國國家統計局數據顯示，今年前5月家具行業利潤暴跌27.9％，超過半數上市家具企業已預告今年上半年虧損。

有中國「裝修教父」之稱的靚家居老闆曾育周墜樓前一晚在公司微信群組留下一句「我對不起大家」，翌日凌晨他從辦公大樓一躍而下。隨後該公司宣佈停業通知，表示受房地產業低迷影響，長期虧損，已無力維持營運，將配合破產清算程序。在巔峰時期，靚家居門市達160家，累計服務家庭超過55萬戶。

中國電梯業知名企業西子電梯科技董事長兼總經理劉文超的死在業界引發巨大震撼，統計顯示，該公司涉及各類司法案件達192件，近80％為原告，超過80%的爭議焦點為合約糾紛，顯示該公司的經營壓力。

金點子紡織公司董事長畢光鈞因企業轉型失敗而罹患憂鬱症，監視器畫面顯示，他墜樓前獨自在頂樓露台徘徊127分鐘，腳下散落23個菸蒂，他身後留下37億人民幣債務。

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