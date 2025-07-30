寶雅加速美妝店型拓點 3年內將衝至635家店

美妝與生活用品連鎖店寶雅（5904）今天召開法說會，寶雅表示，寶雅將以4種店型多元拓點，未來3年將以每年淨增逾50家店的速度展店，明年全台店數將衝破500家，並於2028年衝至635家店的規模。（寶雅提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美妝與生活用品連鎖店寶雅（5904）今天舉行法說會，寶雅表示，寶雅將以4種店型多元拓點，未來3年將以每年淨增逾50家店的速度展店，明年全台店數將衝破500家，並於2028年衝至635家店的規模。

寶雅上半年合併營收達123.4億元，年增7.3%，稅後淨利為13.79億元，年增6.8%，每股盈餘12.97元，其中第2季單季營收為60.44億元，較去年同期成長7.4%，主要成長動能來自美妝品類強勁需求與門市改裝升級的帶動。

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寶雅2021年全台總店數324家，過去4年以每年新增30多家新店的速度拓點，去年全台總店數已達420家，今年下半年將再大力展店，預估年底全台總店數可望達470家。

寶雅目前已開發出4種型態店面，包括寶雅社區店、街邊店，Poya Beauty獨立店，以及Poya Beauty店中店，目前寶雅標準店店數比重高占62%、Poya Beauty店型占34%、店中店占4%。

未來3年將拉高美妝類店型Poya Beauty店型及店中店比重，並以每年淨增逾50家店的速度快速拓點，預計2027年Poya Beauty店型總店數將超越寶雅標準店。

2028年全台總店數將達635家，其中Poya Beauty店型及店中店比重將分別提高至63%和9%，寶雅標準店店數比重將縮減至37%，以因應不同消費場域需求。

為支援展店與EC電子商務事業成長，寶雅已在桃園、高雄與彰化設置3座物流中心，以3大物流中心串聯全台，將持續擴充物流運能，以提升配送效率與顧客滿意度。

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