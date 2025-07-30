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農夫山泉高價收購廢地蓋飲料廠 美新罕布夏州憂水資源被奪

2025/07/30 17:53

中國前首富「農夫山泉」創辦人鍾睒睒，因計畫在美國新罕布夏州第二大城納舒厄（Nashua）開發一處工業用地，興建飲料廠，引發當地民眾和州議員反對。（法新社資料照）中國前首富「農夫山泉」創辦人鍾睒睒，因計畫在美國新罕布夏州第二大城納舒厄（Nashua）開發一處工業用地，興建飲料廠，引發當地民眾和州議員反對。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國前首富「農夫山泉」創辦人鍾睒睒，因計畫在美國東北部人口剛超過100萬人的新罕布夏州（新州）第二大城納舒厄（Nashua）開發一處工業用地，興建飲料廠，當地民眾和州議員憂水資源被奪而群起反對。

這場爭議始於今年5月，當時有消息稱，「農夫山泉」的美國子公司NF North America，於今年1月悄悄地收購了納舒厄一塊9.3公頃工業用地上的一棟單層建築。該地已被廢棄近11年，NF計畫興建一座飲料廠，並購買納舒厄剩餘的水供其營運。

當時新罕布夏州當地媒體的頭條上寫道：「中國億萬富豪想要新罕布夏州的水」。「農夫山泉」目前是中國最大的飲料公司，鍾睒睒的淨資產估計達640億美元（新台幣1.9兆元）。

與早期中國的大規模投資不同，在中國成為美國決策人士眼中的國家安全威脅的代名詞前，這類投資可能並不引人注目，但NF這筆投資的前景似乎充滿不確定性。

近年來類似的交易，包括電池大廠國軒高科（Gotion）、寧德時代與福特汽車的合作，以及農業綜合企業阜豐集團在北達科塔州興建玉米加工廠，要不適完全陷入停滯，就是面臨越來越嚴格的審查。

「農夫山泉」斥資6700萬美元（新台幣19.9億元）收購該塊地，是估價1500萬美元（新台幣4.5億元）的4倍多。由於購買價格高昂，且該地靠近供水關鍵基礎設施，國防承包商BAE系統公司和聯邦航空控制中心，立刻引發當地民眾和州議會議員注意。

社群媒體和當地新聞報導中的討論，已轉為臆測一位中國億萬富豪為何對一處廢棄房地產感興趣，並引發有關中國接管當地水資源的傳言。

紐約資源公司iMpact執行長佩雷拉（Chris Pereira）表示，在當前地緣政治環境下，將一項重大土地收購與一位著名的中國億萬富翁聯繫起來，尤其是在水資源等戰略領域的收購，會加劇公眾的懷疑和政治表態，即使購買土地具有商業合理性，但其價格只會增加人們「一定有什麼事情發生的印象」。

新罕布夏州州議會不久前才封殺一項限制對中國在內「外國對手」的實體出售軍事設施附近土地的法案，但「農夫山泉」投資案重新引發外界對上述議題的討論，促使州議會議員將此措施納入預算，並於今年六月通過，新法還賦予州檢察長沒收此類財產的權力。

新罕布夏州共和黨領導人還呼籲對此投資案進一步審查，且正在推動州層級的執法行動，以及聯邦層級外國投資審查委員會（CFIUS）的調查。

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