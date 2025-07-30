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訊連Q2匯損轉虧 下半年仍看正向

2025/07/30 17:19

訊連今日舉辦線上法說會。（示意圖，業者提供）訊連今日舉辦線上法說會。（示意圖，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體開發品牌商訊連（5203）今日公告第二季稅後淨損3025萬元，主因是因新台幣匯率大幅波動，導致匯損所至，每股稅後淨損（EPS）0.38元。董事長黃肇雄今日表示，消費者對生成式AI需求逐漸提升。對下半年營收成長動能保持樂觀。

訊連第二季營收5.99億元、年增13%，毛利率85.8%，稅後淨損3025萬元、每股稅後淨損0.38元，主因是匯損衝擊；上半年累計營收為11.7億元、年增14%，毛利率85.6%，稅後淨利7205萬元、年減61%，每股稅後盈餘0.91元。

從產品組合來看，第二季Create B2C（創意編輯軟體）營收持續成長、佔營收比重77%，維持成長趨勢，黃肇雄說明，訊連持續增加生成式AI功能，並在手機APP也新增訂閱制方案，吸引核心消費族群，帶動業績成長，預期第三季營收年增率會更顯著。

至於人臉辨識產品FaceMe則持續拓展新客戶，第二季維持小幅度成長，並佔營收比重4%；而PC OEM/ODD營收則佔約23%，受惠零售通路銷售成長、以及一次性收入挹注，帶動第二季營收年增14%，看第三季營收將透過零售通路帶來顯著營收貢獻。

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