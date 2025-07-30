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Q2獲利創新高！台光電Q2再賺進一個股本

2025/07/30 17:16

台光電Q2獲利再創新高，連續兩季單季皆賺進一個股本。（取自官網）台光電Q2獲利再創新高，連續兩季單季皆賺進一個股本。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板 （CCL） 大廠台光電（2383）公布第二季財報，無畏關稅烏雲及匯率逆風，受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，第二季營收達225.0億元，再創單季新高，單季稅後淨利34.8億元，每股盈餘10.02元，再創新高，更是連續兩季各賺一個股本。

調研機構Prismark於6月公布2024年全球市佔資料，台光電表現驚艷，持續拉開與對手距離，在關鍵的高速CCL市場，台光電市佔率達40%，比2023年成長12個百分點，並領先第二名15個百分點。 展望未來，台光電對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算預期都將維持強勁成長動能。台光電表示，經多年耕耘，技術領先，2023年在高速CCL領域站上龍頭位置，成為全球知名AI伺服器及交換器巨頭的主要供應商。

台光電在產能規劃上也超前部署，即將在2025年完成中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山的擴充，總產能提升33%。在2026年將乘勝追擊，接續在台灣桃園、中國昆山、中國中山投資新廠房及產能；馬來西亞檳城也將在2026啟動產能擴充，完成後，台光電總產能將再增近30%，在規模上的領先將進一步擴大。

台光電地緣佈局更深具策略性，為亞洲CCL供應商中唯一在美國擁有銷售及生產基地。台光電因為台灣、中國、美國及東南亞的多角佈局，未來面對市場多變局勢，定能領先同業進行靈活調整。

在AI應用、雲端服務、及邊緣運算推動的成長趨勢下，台光電看好公司將因為技術領先、規模領先以及地緣佈局領先擁有獨特優勢，繼續在市場攻城掠地。

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