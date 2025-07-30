聯電第2季每股獲利0.71元 預期第3季營收下滑

聯電第2季每股獲利0.71元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）公布第二季毛利率回升28.7%，但受新台幣升值影響，不如預期的30%，營業利益率18.4%，稅後淨利89億元 （3.04億美元），季增14.5%，稅後每股盈餘0.71元，22/28奈米晶圓營收佔比達40%，再創歷史新高。上半年累計每股稅後盈餘1.34元、年減逾3成。

展望第三季，王石指出，預期晶圓出貨量將略增，然而不利的匯率變動將導致以新台幣計算的營收減少。隨著美國關稅政策持續受到關注，聯電也將密切關注市場短期內的不確定性與風險。面對總體經濟與地緣政治的挑戰，包括匯率風險，聯電將持續積極管控外匯曝險，並維持財務彈性，以強化公司財務結構及營運韌性。

請繼續往下閱讀...

聯電今（30）日公佈2025年第二季營運報告，合併營收為587.6億元，季增1.6%、年增3.4%；毛利率28.7%，歸屬母公司淨利89億元，稅後每股獲利為0.71元。聯電共同總經理王石表示，第二季的產能利用率提升至76%，晶圓出貨量較上季成長6.2%，主要成長動能來自通訊領域，包含影像訊號處理器（ISP）、NAND控制器、WiFi及LCD控制器等應用的需求增加。

王石指出，儘管整體產能利用率回升，且22/28奈米產品營收也顯著成長，但新台幣匯率的不利變動影響毛利率約3個百分點，使毛利率為28.7%。隨著22/28奈米製程業績持續逐季成長，目前佔總營收比例已達40%，營收佔比及金額皆創下歷史新高。

王石表示，聯電領先業界的22/28奈米解決方案持續獲得客戶採用，預計未來幾季在無線通訊領域的市佔率將進一步提升。相信透過正確的差異化策略，22/28奈米將是一個具備強勁且長期競爭力、並擁有完整產品線的關鍵技術節點。此外，新加坡Fab 12i第三期新廠擴建預計於2026年開始量產，將有助於聯電更有效地滿足客戶多元化製造及提升供應鏈韌性的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法