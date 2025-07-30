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聯亞第2季EPS 1.05元季增1.2倍 第3季營收與第2季相當

2025/07/30 17:01

聯亞預期第3季營收與第2季相當。（擷取官網）聯亞預期第3季營收與第2季相當。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊聯亞（3081）今日舉行法說，財務長楊吉裕指出，在中國官方解除磷化銦出口後，許多基板廠陸續供貨，會在最短的時間內出貨，但由於到生產有時間差，因此預期營收第3季營收與第2季相當，或是微幅成長。至於第3季毛利率，楊吉裕指出，還要視匯率因素而定。

楊吉裕說，目前客戶對800 G矽光子雷射與探測器產品需求非常強勁，預期第4季矽光產品出貨較去年第4季成長4倍以上，且已與客戶討論到明年的出貨，預期明年需求與今年一樣強勁。

楊吉裕指出，第1家中國基板供應商6月取得出口許可，並恢復供貨，第2家也在近日獲准出口，預計1至2週內即可到貨，會優先處理遞延訂單，預計8~9月整體出貨將恢復正常

在關稅方面，楊吉裕指出，晶片是豁免項目，因此關稅不受影響，至於雷射下游客戶方面，則還不確定，而美元變動1%，約影響毛利金額0.3-0.5%。

聯亞2025年第2季營收達5.53億元，季增22%、年增103%，毛利率43%，營業利益率27%，稅後盈餘達0.97億元，每股稅後盈餘1.05元，較第1季的0.46元，呈現1.28倍成長。在產品組合方面，第2季Datacom產品占比約70%，其中多數為矽光產品，Telecom產品約10~20%，其餘為其他類別產品。

聯亞上半年營收10.07億元，稅後盈餘1.39億元，每股稅後盈餘1.51元。

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