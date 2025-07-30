不包括輝達！外媒曝4家值得持有十年AI股

投資媒體推薦輝達以外的其他4家公司，可望從人工智慧的興起中獲得巨大收益，並值得持有長達十年。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕毫無疑問，輝達是人工智慧 （AI） 領域的領導者企業，也是一項明智的投資標的，但投資媒體The Motley Fool報導，投資人不妨考慮輝達以外的其他4家公司，可望從人工智慧的興起中獲得巨大收益，並值得持有長達十年。

以下這4家公司在人工智慧生態系統中佔據不同的位置，都是非常出色的企業，值得長期投資，獲得豐厚回報。

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1. META：無與倫比的參與度

Meta Platforms在社群媒體領域的主導地位無可匹敵。公司經營著全球幾款最常用的應用程序，並吸引全球超過34億的每日活躍用戶。這已經讓該公司取得了巨大的成功，去年銷售額接近1650億美元，利潤超過620億美元。

2. 亞馬遜（Amazon）：雲端運算主導地位

亞馬遜的核心業務是電商，仍是其絕對的霸主，難以被取代。亞馬遜已經建立令人難以置信的品牌忠誠度，而試圖複製其後端服務的成本，對於新進入者來說，幾乎是無利可圖。

亞馬遜網路服務 （AWS） 是全球最主要的雲端服務供應商，隨著各大公司競相建立越來越強大的人工智慧模型，AWS 業務正在快速成長。2025年第1季度，AWS營收年增17%。

3. AUR：自動卡車駕駛（Robotrucking）的領導者

雖然人們的注意力主要集中在面向消費者的自動駕駛上，但自動駕駛卡車市場潛力巨大。卡車運輸業規模龐大，勞動力成本高；因此，對於卡車運輸公司來說，實施自動駕駛技術具有明顯的成本效益。

4. 優步科技（UBER）：通往自動駕駛計程車的門戶

優步科技公司儘管尚未開發自主自動駕駛技術（該公司已於2020年將這項技術出售給Aurora），但仍在積極佈局自動駕駛計程車市場。其他公司則專注於打造自主車輛和自動駕駛技術，而優步則另闢蹊徑。

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