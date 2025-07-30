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超越微軟、蘋果！輝達撐起AI新時代 外媒點「4理由」值得立即投資

2025/07/30 17:03

輝達（NVIDIA）在7月初市值突破4兆美元。（資料照，彭博）輝達（NVIDIA）在7月初市值突破4兆美元。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）在7月初市值突破4兆美元，創下全球公開上市公司首例，彰顯投資人對該公司未來前景的高度信心，輝達已超越微軟與蘋果，象徵新一代科技投資熱潮的開始。美國知名理財網站《GOBankingRates》分析指出，有4個理由輝達值得立即投資。

1.投資人對AI基礎建設信心爆棚

輝達突破4兆美元市值，不僅是數字上的里程碑，更是投資人對其主導AI基礎設施的強烈信任。《路透》報導指出，輝達高層強調，下一代AI系統將需要更強大的運算能力。據外媒報導，幾乎所有重大AI突破如今都依賴輝達技術，這使輝達在市場上擁有壓倒性競爭優勢。隨著更多大型AI計畫上路，投資人對輝達作為AI基礎供應商的角色愈加堅定。

2.Blackwell Ultra晶片備受期待

輝達下一代Blackwell Ultra晶片將於2025年下半年推出，預計性能較前一代提升約1.5倍，為AI硬體技術帶來新突破。《TechRadar》指出，該晶片於GTC 2025大會首次亮相後便受到廣泛關注。」輝達與法國、義大利、德國等歐洲強國建立合作，也進一步強化了市場對其前景的信心。這些釋出的利多訊號，讓不少機構與個人投資人選擇提早進場卡位。

3.地緣政治下展現超強韌性

儘管面臨中國出口限制等挑戰，輝達依舊交出亮眼成績。根據輝達2026財年第一季財報，即便在中國出現45億美元的庫存損失，公司仍創下441億美元營收，年增幅達69%。能承受如此巨大衝擊、依然創造破紀錄業績的企業屈指可數。輝達之所以能安然無恙，關鍵在於其在全球資料中心市場的主導地位，目前Blackwell晶片已占整體資料中心銷售約七成。這種獨特的市場優勢，讓輝達即使在國際政經風險升高的情況下，依舊是AI建設的首選供應商。

4.資料中心營收爆炸性成長

根據Yahoo Finance報導，輝達資料中心業務在最新季度營收達391億美元，年增率高達73%。AI基礎建設總需求預計到2028年將突破2000億美元，這代表投資人現在仍擁有少見的時間優勢，因為輝達的市場潛力仍在擴張中。儘管中國市場受到限制，但來自全球其他地區的強勁需求，持續支撐輝達成長。根據輝達最新財報，在AI硬體領域的領先地位，讓它能持續受惠於這波強勁、且快速成長的全球需求，即使面對國際挑戰，依然具備高度成長潛力。

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