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聚焦標準化與模組化 擴大AI資料中心布局

2025/07/30 16:34

鴻海發言人巫俊毅今天出席重訊記者會，持續看好AI伺服器產業發展。（記者方韋傑攝）鴻海發言人巫俊毅今天出席重訊記者會，持續看好AI伺服器產業發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海發言人巫俊毅今天指出，全球AI資料中心（AIDC）建置正快速擴張，與過去「量身訂做、逐案設計」的模式不同，未來市場將偏好「模組化、可快速複製部署」的一站式解決方案。董事長劉揚偉同步表示，資料中心建置時效已成為CSP（雲端服務供應商）競爭勝敗關鍵，模組化可望提升交付速度、節省工期、並提高成本效益。

鴻海目前已是全球AI伺服器機櫃的主要供應商，具備Level 11（伺服器與機櫃）的垂直整合能力，將進一步延伸至Level 12（整體資料中心）建置，目標將供應鏈與價值鏈擴展到「資料中心電力工程、冷卻系統、建物整合」等環節，提供全球客戶更完整的基礎建設方案。

鴻海發言人巫俊毅今天在重大訊息記者會說明，目前AI伺服器的設計已趨標準化，但資料中心建置仍依各地規範與電力條件高度客製，不利快速擴建。未來希望推動以多機整合的模組化資料中心進入市場，標準化設計不僅有助「新建」，亦可適用於「舊改新」項目，加快全球導入。

鴻海初期將針對台灣、亞洲、美國與中東四大市場推進模組化資料中心解決方案，強調具備時間敏捷性（time-to-market）與成本競爭力。面對各國AI政策與在地供應鏈要求，鴻海將與東元共同發揮雙方在ICT與機電領域的優勢，推動全球在地建置。

回應媒體提問時，鴻海強調，此次攜手東元電機以「股份交換」作為結盟方式，是因為公司已從過往「獨立整合」策略轉向「分享、合作、共融」的新文化，未來將持續關注產業走向，結合彼此能力共同開拓AI基礎建設市場。

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