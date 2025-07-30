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東元、鴻海增資換股結盟 衝刺美國製造

2025/07/30 16:31

東元與鴻海今日於證交所召開重大訊息記者會。圖左為東元發言人簡世雄、右為鴻海副總巫俊毅。（記者歐宇祥攝）東元與鴻海今日於證交所召開重大訊息記者會。圖左為東元發言人簡世雄、右為鴻海副總巫俊毅。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日攜鴻海（2317）宣布，經董事會決議，將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，東元將增發新股共2.37億股給鴻海，換股比例為東元1股換發鴻海0.305股，未來鴻海將持有東元10%股權，將成東元第2大股東，在主管機關同意後，預計今年第4季完成，主要將拓展AI資料中心業務，不過並未討論到東元董事席次是否變動。

東元董事長利明献強調，東元位於美國德州的TECO-Westinghouse擁有美國製造和在地服務的優勢，是高知名度的動力及電氣化品牌，配合鴻海在美國的製造基地，符合2家公司擴大美國製造、重塑全球供應鏈的策略方向。

東元發言人簡世雄說明，雙方在AI資料中心建置商機將朝標準化、模組化發展，鴻海負責伺服器、冷卻、UPS等，東元則供應基礎設施如變壓器、配電盤，目標市場涵蓋台灣、亞洲，及美國、中東等海外市場，東元西屋將成為拓展美國的重要據點，模組化產品或將近快推進。

利明献指出，AI崛起、貿易保護主義正重塑全球經營，藉由鴻海長期為國際科技大廠提供全球供應鏈的優勢能力，和東元合作可自現在已經合作的低碳智慧工廠與能源服務領域，延伸到資料中心一站式解決方案，可望加速東元切入藍海市場，帶動業績快速成長。

東元與鴻海說明，本次交易以增資發行新股之方式進行股份交換，東元將增發新股2億3764萬股予鴻海，鴻海將增發新股7248萬1441股予東元電機，換股比例為東元1股換發鴻海0.305股。交易完成後，鴻海將持有東元電機10%股權，東元則將持有鴻海約0.519%股權。

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