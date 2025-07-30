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擴大協助災害重建 財部所屬公股事業捐款加碼至6600萬

2025/07/30 16:10

連日豪雨導致中南部地區多處淹水及房屋破損等嚴重災情，財政部所屬公股事業加碼捐款5000萬元，合計捐款6600萬元。（記者鄭琪芳攝）連日豪雨導致中南部地區多處淹水及房屋破損等嚴重災情，財政部所屬公股事業加碼捐款5000萬元，合計捐款6600萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今表示，近期受颱風及西南氣流影響，連日豪雨導致中南部地區多處淹水及房屋破損等嚴重災情，造成民眾鉅額財損。為善盡企業社會責任，財政部公股金融及非金融事業將擴大捐款再增加5000萬元，加計原協助丹娜絲颱風災後重建捐款1600萬元，合計捐款金額達6600萬元，將捐入衛福部公設財團法人賑災基金會所公布丹娜絲風災募款帳戶。

財政部表示，督導公股事業落實企業社會責任，積極協助災區重建復原，各事業並啟動關懷服務機制，公股銀行配合辦理相關災害專案貸款，並以自有資金提供天災低利融資方案（財政部災害協助專區連結網址：https://www.mof.gov.tw/disasterassistance/multiplehtml/d9a8da797b4245b78c4bd7fa0a23100d），另公股產險及壽險公司也積極協助辦理理賠事宜，持續挹注災區援助量能，協助災民重建家園並儘速重拾正常生活。

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