美國在AI賽局中領先中國 投信看好這檔美股ETF受惠

投信法人表示，美國投資將打造新興AI以及能源專案，目標是讓賓州轉型成為美國人工智慧與工業創新的新樞紐中心，讓美國在AI賽局中領先中國，集中資源並擴大基礎設施，以守住全球科技霸權地位。（路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國擁抱數位穩定幣！根據投信法人表示，美國投資將打造新興AI以及能源專案，目標是讓賓州轉型成為美國人工智慧與工業創新的新樞紐中心，讓美國在AI賽局中領先中國，集中資源並擴大基礎設施，以守住全球科技霸權地位。

根據外媒報導，美國總統於「賓州能源與創新高峰會」宣布總額逾900億美元的私部門投資將進駐賓州，最主要的目地在加速數據中心、發電、電網升級和人員培訓，能源包括傳統油氣和核能。此次。

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其中，美國投資將打造新興AI以及能源專案，目標是讓賓州轉型成為美國人工智慧與工業創新的新樞紐中心，讓美國在AI賽局中領先中國，集中資源並擴大基礎設施，以守住全球科技霸權地位。而另一個政策則是美國總統7/18 在白宮正式簽署GENIUS 法案，美國首次正式確立數位穩定幣的監管架構，穩定幣法案的通過帶給加密貨幣市場多了政府的背書，有利更多資金流入加密貨幣市場，帶動比特幣價格上揚。

對此，00886永豐美國科技ETF研究團隊表示，GENIUS法案的通過不僅為美國加密貨幣市場的發展鋪平道路，也預告著全球數位貨幣競賽進入一個全新階段。進一步觀察，近期比特幣概念股表現則是優於比特幣，其中微策公司是比特幣業務量持有較多的企業之一，在比特幣概念股中漲勢相當亮眼，該公司是00886成份股之一，後續表現值得期待。

此外，在穩定幣發行公司直接參與穩定幣的發行與流通的有Circle、PayPal、Coinbase等。這些企業大多具有支付網域功能、法遵基礎與金融 API串接能力，在現階段最貼近政策紅利的核心位置。值得觀注的是，穩定幣發行公司中第三方支付服務提供商PayPal是00886成份股之一，預期00886在美國擁抱數位穩定幣轉型中，可望迎來上漲動能。

此GENIUS法案規定穩定幣必須以美元或短債儲備為基礎，把美元深植進去中心化金融與跨境支付系統中，用穩定幣在區塊鏈上重建美元霸權。可透過00886永豐美國科技ETF一次囊括美國主要科技及政策紅利，建議投資人把握科技變革。

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