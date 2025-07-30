匯豐Q2獲利暴跌29％ 低於市場預期

匯豐控股今公布業績數據，公司第2季營收和稅前利潤均遜於市場預期。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲最大的銀行「匯豐控股（HSBC）」今（30日）稍早公布業績數據，公司第2季營收和稅前利潤均遜於市場預期，其中稅前利潤較去年同期大減29%。

綜合媒體報導，根據匯豐控股公布的數據顯示，公司第2季營收為165億美元（約新台幣4901.49億元），低於市場預期的166.7億美元（約新台幣4951.99億元）；第2季稅前利潤則為63億美元（約新台幣1871.48億元），較去年同期減少29%，也低於市場預期69.9億美元（約新台幣2076.45億元）。

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對於第2季利潤暴跌，匯豐控股表示，主要是由於確認與聯營公司交通銀⾏相關的攤薄（持股比例被稀釋）和減值虧損21億美元（約新台幣623.83億元）所致。

消息一出，匯豐控股在香港上市的股價聞訊下挫，截至台北時間30日下午1點55分，匯豐控股股價暫報97.55港元，跌幅3.22%。

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