美對巴西課50％關稅 金車：全球咖啡豆貿易將遽變

台灣罐裝咖啡龍頭金車集團董事長李玉鼎表示，巴西是全球第一大咖啡生產國，美國不產咖啡豆，卻對巴西銷美咖啡豆課徵50%關稅、中南美洲課徵15%關稅，「那美國的咖啡豆要從哪裏買？」預言將導致全球咖啡豆的貿易模式發生重大改變。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣罐裝咖啡龍頭金車集團董事長李玉鼎表示，巴西是全球第一大咖啡生產國，美國不產咖啡豆，卻對巴西銷美咖啡豆課徵50%關稅、中南美洲課徵15%關稅，「那美國的咖啡豆要從哪裡買？」預言將導致全球咖啡豆的貿易模式發生重大改變。

李玉鼎表示，美國總統川普宣布對巴西進口美國的商品課徵50%關稅，巴西的咖啡豆就沒辦法銷到美國了，屆時巴西大量的咖啡豆要怎麼跑？美國要從哪裏買咖啡豆？這將會改變全球咖啡豆銷售通路，「全部都會變」。

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金車罐裝咖啡目前外銷美國的銷量占海外總銷量約2成，是外銷第5大市場，雖然金車和客戶的交易是以FOB（離岸價格）計算，但現在全球各地通膨嚴重，台灣銷美關稅若提高，即飲咖啡銷美「一定都會受到影響，只是影響多大而已」。

加上目前台幣兌美元匯率走強，出口至美國的商品利潤會下降，最近很多產業都出現匯損，直言「只能忍耐一下了」。

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