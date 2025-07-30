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中國短劇《川普愛上白宮清潔員》爆紅美國！吸金44億元、Netflix搶合作

2025/07/30 14:42

ReelShort已連續30天登頂美國App Store娛樂榜，下載量甚至一度超越Netflix。（擷取自網路）ReelShort已連續30天登頂美國App Store娛樂榜，下載量甚至一度超越Netflix。（擷取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最近一部名為《川普愛上在白宮當清潔員的我》的中國短劇在美國掀起觀劇熱潮，才短短的3個月內，創下1.5億美元（約新台幣44.5億元）的驚人收入，且美國觀眾的短劇付費率高達50%，是中國本土觀眾的5倍，堪稱「邊罵邊付費」的現象。

市場更傳出，Netflix打算與ReelShort合作 搶進短劇戰場。

據報導，這部短劇以極具話題性的設定成功吸睛。在劇中的川普拋棄模特兒妻子，轉而愛上在白宮工作的女清潔員。外媒指出，該劇劇情荒謬，卻完美戳中美國觀眾的獵奇心理，尤其是50歲以上女性觀眾最為熱衷。

中國網友戲稱說，如此發展下去，或許將催生《川普愛上離異帶四個孩子的我》、《和川普離婚後，我分走半個美國》等更離譜續集。

專家指出，中國短劇平台ReelShort稱霸美國應用榜，這部爆紅短劇勝來自該平台，由「楓葉互動」（Crazy Maple Studio）運營，母公司為A股上市公司中文在線（300364-CN），持股49.24%

ReelShort自2022年登陸海外市場以來，憑藉中國劇本加上本土拍攝模式迅速崛起，現已連續30天登頂美國App Store娛樂榜，下載量甚至一度超越Netflix。

ReelShort 的內容策略採用中國團隊撰寫劇本，涵蓋豪門愛情、復仇、穿越等高衝突題材，並切分為60至90集、每集45至90秒的短劇形式，邀請當地演員於美國拍攝製作，實現工業化流水線運作，3週內即可完成一整季劇集。

根據Sensor Tower報告，2025年第1季ReelShort內購收入達1.3億美元（約新台幣38.6億元），年增率達31%；2025年6月單月儲值金額突破7000萬元人民幣（約新台幣2.89億元），展現強勁的變現實力。

不過，《聯合早報》指出，有媒體發現這些短劇其實並不存在。中國短劇出海聽花島副總裁李元君告訴鳳凰網財經，這種題材涉及政治，我們不會考慮拍的。他指出，海外內容創作環境並非那麼自由、甚麼都能拍。

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