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南部災情嚴重 郭智輝：政院擬編1千億治水預算

2025/07/30 13:49

中央災害應變中心今（30）日上午9點召開第6次工作會議。（水利署提供）中央災害應變中心今（30）日上午9點召開第6次工作會議。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕西南氣流帶來短時強陣雨，南部淹水災情頻傳，經濟部長郭智輝今表示，政府已成立前進指揮所，另行政院規劃編列水利署約1000億元經費，推動末端治水工作。

郭智輝今主持「0728豪雨中央災害應變中心第六次工作會報」，會後受訪表示，他昨天和行政院長卓榮泰南下勘災，卓揆到場傾聽了解問題，也要求相關部會以最快速度回應，將災情影響降至最低程度。

媒體質疑，郭智輝在勘災現場與災民距離很遠，郭智輝表示，「我們都在後面處理事情」，另台水近期更換大水管，卓揆也立即責請台水等相關單位，切莫因換水管停水，避免影響災民復原家園。

郭智輝強調，政府已成立前進指揮所開始處理颱風、水災的緊急對應狀況，要讓災民在最短時間內恢復正常生活。

針對外界抨擊前瞻治水成效不彰，郭智輝表示，行政院規劃編列水利署約1000億元經費，完成末端治水工作，過去治水工作已達到防洪標準，但現在降雨量已超出過去的防洪標準，面對極端氣候帶來的旱澇，政府要快速解決問題。

水利署副署長王藝峰表示，這次淹水主因為雨下太大，政府投入前瞻建設治水，已大幅減少淹水面積及加快退水時間，但仍有部分地區發生淹水狀況，也凸顯下一期治水計畫需要加強的面向，會以最快速度檢討，希望未來淹水狀況獲得緩解。

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