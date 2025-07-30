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宇峻《東方幻想ECLIPSE》上市首週 勇奪App Store免費遊戲總榜第1

2025/07/30 11:23

宇峻《東方幻想ECLIPSE》上市首週，勇奪App Store免費遊戲總榜第1。（業者提供）宇峻《東方幻想ECLIPSE》上市首週，勇奪App Store免費遊戲總榜第1。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股宇峻（3546）代理《東方幻想ECLIPSE》繁體中文版7月23日正式上市，上市首週拿下App Store 免費遊戲總榜第1名，熱度驚人，宇峻則表示，今年新遊戲集中於下半年上架，期待下半年營收獲利能有亮麗表現。

宇峻董事長劉信於上週電玩展時指出，台灣最長壽原創 MMORPG《神州M》6月正式登場，全平台同步上線，事前預約註冊突破10萬，7月則有《東方幻想ECLIPSE》繁體中文版上架，同時，尚有一款策略遊戲預計推出，至於經典遊戲大作《FINAL FANTASY XIV》（FFXIV）繁體中文PC將於第四季上市。

劉信也指出，今年遊戲大多集中在下半年登場，期待營收能呈現逐季成長趨勢，按過去經驗來看，通常第四季會是全年高峰，也希望營收獲利能夠持續成長；觀察宇峻今年上半年營收6.3億、年減約9.66%，不過6月營收恢復到億元以上、月增22.68%，法人認為，在新遊戲陸續上架之際，宇峻營收有機會下半年突飛猛進。

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