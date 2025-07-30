振樺電營運開拓新局 規劃子公司瑞傳上市櫃時程

振樺電總經理陳茂強（左起）、董事長郭劍成今天出席瑞傳電子股東臨時會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新北報導〕工業電腦廠振樺電（8114）今年6月13日董事會改選，由宏碁（2353）策略長郭劍成擔任董事長職務，旗下子公司瑞傳科技今日進一步召開股東臨時會，大股東華碩（2357）、宏碁都希望瑞傳盡快上市櫃，管理層預計在半年到1年內有機會完成相關調整，目前公司的業績展望與先前差異不大。

隨著宏碁全球佈局持續擴張，振樺電將朝集團過去未涉足的業務方向拓展，特別關注售後服務（After Service）市場。過去振樺提供的FSS（現場服務支援）多仰賴外包、代理或經銷體系，僅能滿足一般客戶需求，對全球大型企業吸引力有限，未來將強化自有服務能力。

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公司計畫借重宏碁在售後服務的經驗，並整合關係企業在亞洲、歐洲的在地資源，滿足既有市場需求。透過資源共享，集團有望在不增加人力成本的情況下提升服務效能。管理層指出，第3季將聚焦潛在新業務的整合，售後服務預期最快本季、最慢下季可望展現初步成果。

產品布局方面，旗下入門級產品面臨中國低價外溢競爭，集團將資源聚焦於中東、歐洲、日本與印度等表現強勁市場，強化後端科技服務與宏碁資源協同搶單。中國等表現不佳市場，則另尋其他機會。受惠美國產能有一定程度貢獻，部分生產也有當地協力廠加持，內部評估關稅實際影響應未如預期嚴重。

對於新台幣匯率波動，公司表示衝擊與同業相當，主要反映在受險、資產評價及業外投資上。整體而言，管理層預估振樺電下半年業績與去年同期相當，但全年表現將優於去年，主因上半年已優於去年下半年，且下半年可望持穩。惟展望明年，成長將面臨挑戰，須視整體經濟環境變化而定。

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