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焦點股》台塑：迎Q3旺季 放量奔漲停

2025/07/30 11:12

迎Q3旺季，台塑放量直奔漲停。（資料照）迎Q3旺季，台塑放量直奔漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到對等關稅尚未宣布、半導體232調查結果即將公告之際，近期市場資金轉入位階較低的傳產股，台塑四寶備受追捧，今日台塑（1301）成領頭羊，近9:50分起買盤進場、價量齊揚，攻上漲停，截至10:58分為止，台塑股價上漲3.85元、緊鎖漲停42.65元，成交量超過5.6萬張、漲停委買張數逾2.7萬張。

台塑分析，第3季為聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品傳統需求旺季，再加上亞洲輕裂廠歲修、市場供應量減少，且中國針對消費品推出以舊換新的國家補貼政策，有機會提振消費動能，進一步帶動石化產品需求；同時，台塑也指出，第3季將有超過8.1億元現金股息進帳，有效挹注獲利。

不過，昨日外資賣超台塑5461張、投信賣超62張、自營商賣超411張，合計賣超5934張，主力也同步賣超5522張，法人則建議，在局勢未明前，建議投資人買黑不買紅，追高宜謹慎。

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