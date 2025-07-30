焦點股》台塑：迎Q3旺季 放量奔漲停

迎Q3旺季，台塑放量直奔漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到對等關稅尚未宣布、半導體232調查結果即將公告之際，近期市場資金轉入位階較低的傳產股，台塑四寶備受追捧，今日台塑（1301）成領頭羊，近9:50分起買盤進場、價量齊揚，攻上漲停，截至10:58分為止，台塑股價上漲3.85元、緊鎖漲停42.65元，成交量超過5.6萬張、漲停委買張數逾2.7萬張。

台塑分析，第3季為聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品傳統需求旺季，再加上亞洲輕裂廠歲修、市場供應量減少，且中國針對消費品推出以舊換新的國家補貼政策，有機會提振消費動能，進一步帶動石化產品需求；同時，台塑也指出，第3季將有超過8.1億元現金股息進帳，有效挹注獲利。

請繼續往下閱讀...

不過，昨日外資賣超台塑5461張、投信賣超62張、自營商賣超411張，合計賣超5934張，主力也同步賣超5522張，法人則建議，在局勢未明前，建議投資人買黑不買紅，追高宜謹慎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法