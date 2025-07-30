澳洲「社群禁令」擴大！16歲以下不得使用YouTube

Facebook、YouTube、TikTok和Snapchat等社群軟體的標誌。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府擴大對青少年使用社群媒體的限制，今（30）日宣布將 YouTube納入禁令範圍，禁止16歲以下青少年擁有帳號，與先前考量教育用途可能豁免的立場出現重大轉變。這項政策預計將於今年12月10日生效，違規業者最重可處4950萬澳元（約新台幣9.58億元）罰款。

綜合外媒報導，澳洲去年宣布立法禁止16歲以下兒童及青少年使用Facebook、TikTok、Instagram等社群媒體網站。這項政策原本排除YouTube，因其在課堂教育應用廣泛，但當局最終認定平台存在潛在風險，決定撤回豁免。根據新規，兒童及青少年仍可觀看影片，但不得註冊帳號、留言或上傳內容。

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澳洲通訊部部長威爾斯（Anika Wells）表示，調查發現，每10名澳洲孩童中有4人曾在YouTube接觸有害內容，凸顯平台演算法對未成年用戶的潛在風險，「我們希望孩子在平台定義他們是誰之前，先認識自己。」

總理艾班尼斯（Anthony Albanese） 強調，禁令涵蓋所有主流社群平台，包括Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok、X（前Twitter）以及YouTube。他直言，「年齡限制不會百分百完美執行，就如同我們對酒精與駕駛的限制，但仍是正確的政策方向。」

對於政策急轉彎，YouTube堅稱自身是一個影音平台，而非一般社群媒體，並強調平台內容免費、高品質，且愈來愈多用戶透過電視收看，不具備社群平台的特性，「我們已直接寫信給政府，促請他們維護立法程序的完整性，並保護我們為年輕澳洲人提供的合適年齡體驗與安全保障」。

其他社群巨頭也表達強烈不滿。Meta（Facebook與Instagram母公司）與TikTok批評政策草率且未聽取專家意見，恐為家長與孩子帶來過度負擔，更憂心對青少年心理健康與網路安全的反效果。

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