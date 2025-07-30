晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

澳洲「社群禁令」擴大！16歲以下不得使用YouTube

2025/07/30 12:15

Facebook、YouTube、TikTok和Snapchat等社群軟體的標誌。（美聯社）Facebook、YouTube、TikTok和Snapchat等社群軟體的標誌。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府擴大對青少年使用社群媒體的限制，今（30）日宣布將 YouTube納入禁令範圍，禁止16歲以下青少年擁有帳號，與先前考量教育用途可能豁免的立場出現重大轉變。這項政策預計將於今年12月10日生效，違規業者最重可處4950萬澳元（約新台幣9.58億元）罰款。

綜合外媒報導，澳洲去年宣布立法禁止16歲以下兒童及青少年使用Facebook、TikTok、Instagram等社群媒體網站。這項政策原本排除YouTube，因其在課堂教育應用廣泛，但當局最終認定平台存在潛在風險，決定撤回豁免。根據新規，兒童及青少年仍可觀看影片，但不得註冊帳號、留言或上傳內容。

澳洲通訊部部長威爾斯（Anika Wells）表示，調查發現，每10名澳洲孩童中有4人曾在YouTube接觸有害內容，凸顯平台演算法對未成年用戶的潛在風險，「我們希望孩子在平台定義他們是誰之前，先認識自己。」

總理艾班尼斯（Anthony Albanese） 強調，禁令涵蓋所有主流社群平台，包括Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok、X（前Twitter）以及YouTube。他直言，「年齡限制不會百分百完美執行，就如同我們對酒精與駕駛的限制，但仍是正確的政策方向。」

對於政策急轉彎，YouTube堅稱自身是一個影音平台，而非一般社群媒體，並強調平台內容免費、高品質，且愈來愈多用戶透過電視收看，不具備社群平台的特性，「我們已直接寫信給政府，促請他們維護立法程序的完整性，並保護我們為年輕澳洲人提供的合適年齡體驗與安全保障」。

其他社群巨頭也表達強烈不滿。Meta（Facebook與Instagram母公司）與TikTok批評政策草率且未聽取專家意見，恐為家長與孩子帶來過度負擔，更憂心對青少年心理健康與網路安全的反效果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財