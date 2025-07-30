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焦點股》鴻海東元合攻電動車？裕隆股價先漲

2025/07/30 11:01

鴻海（2317）和東元（1504）今暫停交易，傳出可能合攻電動車，與鴻海合資鴻華先進（2258）開發電動車的裕隆（2201）今天股價也跟著起漲。（記者楊雅民攝）鴻海（2317）和東元（1504）今暫停交易，傳出可能合攻電動車，與鴻海合資鴻華先進（2258）開發電動車的裕隆（2201）今天股價也跟著起漲。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕鴻海（2317）和東元（1504）今暫停交易，傳出可能合攻電動車，與鴻海合資鴻華先進（2258）開發電動車的裕隆（2201）今天股價也跟著起漲，一度漲約4.5%，截至10:33分，股價暫報35.05元，漲幅逾4%，成交量2165張。

市場傳出納智捷第二款電動車Luxgen n⁵已通過車輛安全審驗，有機會在第4季開賣；且三菱汽車（Mitsubishi）也與鴻華先進日前簽署合作備忘錄，將由裕隆三義廠代工生產鴻華先進開發的電動車，掛上三菱招牌，計劃於2026年下半年在大洋洲地區（澳洲與紐西蘭）上市。

裕隆受到關稅不確定、車市買氣疲軟影響，6月合併營收64.39億元，年減14.31%；累計1~6月合併營收358.09億元，年減17.86%。

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