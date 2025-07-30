焦點股》台積電︰傳輝達追單利多 市值重返30兆

外媒報導美國鬆綁輝達H20晶片銷往中國禁令後，引發該晶片熱賣並大舉向台積電（2330）增加下單30萬顆的利多傳言。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕外媒報導美國鬆綁輝達H20晶片銷往中國禁令後，引發該晶片熱賣並大舉向台積電（2330）增加下單30萬顆。儘管此一利多傳言被部分業界人士視為「假消息」，因輝達還有大批H20晶片庫存待消化、投產台積電晶圓算片不算顆等疑處，但傳言仍激勵台積電今股價走高，以1150元開出，盤中最高達1160元，上漲25元，市值重返30兆元大關。

台積電不評論市場傳聞，也不評論單一客戶業務。川普政府去年7月允許輝達恢復銷售H20晶片到中國，今年4月轉實施銷售禁令，導致輝達大批H20晶片成為庫存，日前再度鬆綁輝達的H20晶片銷往中國禁令。輝達執行長黃仁勳日前受訪也表示，是否重啟H20晶片生產要看訂單量，若重啟供應鏈將耗時約9個月。先前H20日前晶片採台積電4奈米製程生產。

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台積電董事長暨總裁魏哲家日前於法說會中，被外資問及有關H20晶片解禁一事，他認為是「好消息」，客戶可以在中國市場銷售，是非常正面的好消息，但目前要預估銷量還為時過早，台積電還沒有接到客戶通知，不確定是否調高AI加速器營收貢獻成長預估。

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